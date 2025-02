Il rapporto Deficit-Pil è un dato fuorviante, meglio tagliare il debito

Riccardi

Quali, per l’anno, le prospettive economiche per l’Europa e l’Italia? Alla luce dei dazi di Trump e le guerre in corso? La disputa commerciale tra Usa e Cina trova, vaso di coccio, l’Europa debole e divisa senza una unificante strategia politica.

Il Vecchio Continente possiede ancora sostanze accumulate ma a rischio erosione, mancanti obiettivi dinamici per importanti investimenti. Con ritorni profittevoli anche per la vita delle genti. Troppi gli errori del passato causati anche dalla ancora presenza asfissiante di una governance fortemente burocratica.

L’Italia, dopo tanti anni per la prima volta, nonostante incredibilmente gli ostacoli siano più domestici che esterni, sta acquisendo quella credibilità cancellata per oltre 80 anni causa la sconfitta bellica.

Il nostro Paese, di contro, ha mostrato vivacità grazie al tessuto delle Piccole medie imprese (Pmi). Un ossimoro, forza e debolezza insieme. Mancano grandi capitali e capitalisti lungimiranti, anche per troppe demonizzazioni ideologiche. Buona parte dei nostri risparmi emigra oltreconfine a danno delle imprese domestiche. Il rapporto Deficit-Pil è un dato desueto e fuorviante, per i troppi “cigni neri“, eventi inattesi. È sullo stock del debito che bisogna agire. La tanta ricchezza immobilizzata va resa liquida con benefici intuibili. È una “conditio sine qua non“. Economica e politica. Per evitare ricatti in Europa, il nostro principale cliente a rischio recessione. Contagiosa. Nelle auto tedesche il 40% dell’assemblaggio è italiano. Nelle aziende francesi del lusso c’è molta mano complementare dei nostri artigiani creativi. Un debito ridotto gioverebbe non solo allo Stivale ma a tutto il Continente. I dazi di Trump e le guerre si possono affrontare se l’Europa sciogliesse il nodo gordiano divisivo. Bisogna agire d’anticipo con praticità calvinista. Altrimenti la Ue diventerà come il corpo di San Sebastiano. Trafitto dalle frecce.