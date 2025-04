Il quartiere. San Carlo a misura di bici

Il quartiere residenziale "San Carlo" diventerà a misura di bicicletta, grazie alla nuova pista ciclabile di poco più di un chilometro, che partirà da via don Minzoni e che arriverà fino in via Strada. In questi giorni sono stati, infatti, aperti i primi piccoli cantieri che porteranno alla realizzazione dell’intero tracciato, previsto nell’ambito del grande piano di rigenerazione urbana Pnrr "Scuola Patellani", che prevede anche le riqualificazioni del parco comunale del cimitero, di due scuole pubbliche del quartiere e delle tre palestre di questi plessi scolastici.

Nello specifico, la nuova ciclabile riorganizzerà alcuni tratti di percorsi già esistenti come, per esempio, quello di color azzurro, ormai scolorito e rovinato, di via don Minzoni, che sarà il punto di partenza: il tracciato entrerà poi nel "Giardino Montessori" e arriverà in via san Francesco, passando a lato della lunga cancellata (nel rendering della foto) della scuola elementare "Enrico Romani" e vicino ai cancelli dell’oratorio "San Carlo".

A seguire, svolterà a sinistra e percorrerà un centinaio di metri in via don Sturzo fino all’ingresso principale della stessa elementare "E. Romani"; qui, girerà a destra per un lungo rettilineo, da nord a sud, nelle consecutive vie Didoni e Santa Marta. Il punto di arrivo della ciclabile sarà, invece, via Strada: in questo tratto di via i ragazzi e i bambini potranno accedere rispettivamente alla piscina comunale "Paolo Foglia" e alla scuola media "Benzi-Manzoni", dove sono iniziati i lavori per il suo completo restyling.

Giuseppe Nava