Il progetto Filo d’argento offre il "soccorso psicologico"

Al via un nuovo progetto sociale dell’associazione "Auser AttivaMente Buccinasco", con il patrocinio del Comune, per offrire un sostegno a over 65 soli e fragili. È il progetto "Filo d’argento": alle numerose attività quotidiane e al servizio di telefonia sociale Auser, attivo a livello nazionale (per la Lombardia si può chiamare, 24 ore su 24, il numero 800 995988), l’associazione di Buccinasco "aggiunge altri impegni importanti, come l’accompagnamento ai centri di cura o in farmacia, grazie alla disponibilità di un mezzo di trasporto di Auser AttivaMente e dei volontari accompagnatori – spiegano dal Comune –. Non solo: gli anziani in difficoltà potranno anche chiedere la consegna al domicilio della spesa, dei farmaci e anche dei libri in prestito della biblioteca. A questo si aggiunge compagnia, primo soccorso psicologico e un aiuto per prenotazioni mediche".

È anche possibile richiedere in comodato d’uso gratuito ausili per camminare come stampelle, carrozzine e bastoni. Per conoscere e fare domanda per i servizi di aiuto, basta una telefonata, chiamando il numero 333-8025536, attivo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì. "Le nuove attività curate dai volontari di Auser AttivaMente – dichiara l’assessora Martina Villa, con deleghe alle Politiche sociali – si aggiungono ai servizi alla persona a sostegno degli anziani e bisognosi, compreso il "Progetto Teseo" di trasporto nei luoghi di cura. Grazie al nuovo mezzo di Auser AttivaMente e alla disponibilità dei volontari, che ringraziamo per l’impegno, la cittadinanza avrà un ulteriore sostegno.

A chi è solo e non ha aiuti familiari, l’associazione potrà anche portare spesa e farmaci, con possibilità di usufruire di un supporto psicologico". Gli anziani che vivono da soli e hanno bisogno di un sostegno possono rivolgersi ai volontari che si mettono a disposizione anche per sbrigare le pratiche burocratiche più complesse o prenotare visite e appuntamenti.