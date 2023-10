"Il problema esiste. Ma il centrodestra sia un po’ più onesto"

Una settimana dopo la nomina di Franco Gabrielli come delegato a Sicurezza e Coesione sociale del sindaco Giuseppe Sala, i dati del ministero dell’Interno pubblicati ieri dal “Sole 24 Ore’’ confermano che la sicurezza a Milano è un problema reale (vedi i numeri nell’articolo a sinistra) . Il primo cittadino, a margine dei un evento pomeritdiano all’Arena civica, ai cronisti che gli fanno notare che Milano non è in una buona posizione nella classifica del “Sole 24 Ore’’, risponde "non lo è per niente e ci stiamo lavorando. Io non ho mai detto che non c’è un problema ma ho detto che va gestito".

Sala, subito dopo, parte al contrattacco e nel suo mirino finisce il centrodestra: "Tutti questi fenomeni che invocano le dimissioni allora le chiedano del sindaco, del prefetto, del questore, del ministro Piantedosi e della presidente del Consiglio. Non solo quelle della parte politica che gli fa comodo perché la sicurezza è un tema che va riferimento prima di tutto al ministero dell’Interno. Un po’ di onestà, io ho lavorato e anche tanto".

Il centrodestra milanese era partito all’attacco fin dalla prima mattina, dopo la lettura dei dati del Viminale. Il segretario provinciale della Lega e consigliere comunale Samuele Piscina punta il dito contro la Giunta di Palazzo Marino: "Il sindaco Sala, che di recente ha sconfessato l’operato del proprio assessore alla Sicurezza Granelli, commissariandolo con il super poliziotto Gabrielli, può vantare questo triste primato in cui ha fatto precipitare Milano. La narrazione della sinistra milanese si scontra evidentemente con questi dati impietosi: Milano prima per furti in esercizi commerciali, Milano prima per rapine in pubblica via, Milano città meno sicura d’Italia". Piscina legge i numeri del “Sole 24 Ore’’ e invoca una mobilitazione dei vigili urbani: "I dati riconducono principalmente ai reati di strada, dove il Comune può e deve intervenire, poiché la Polizia locale ha poteri di Polizia giudiziaria. Non è possibile che l’amministrazione continui a gestire in malomodo le poche risorse a disposizione. I ghisa devono tornare sulle strade, nei quartieri. Chiediamo immediatamente al sindaco di venire in aula a relazionare su queste tematiche e a proporre soluzioni concrete per la città in un Consiglio straordinario".

L’europarlamentare e consigliera comunale dei lumbard Silvia Sardone rincara la dose, ricordando che "Milano è la città italiana dove nel 2022 ci sono state più denunce (7.000 ogni 100.000 abitanti): è prima per numero di rapine, rapine per strada e furti; seconda per furti d’auto in sosta; terza per danneggiamenti; quarta per violenze sessuali. Numeri sicuramente sottostimati visto che – come confermano anche le forze dell’ordine – i cittadini ormai non denunciano più, ormai assuefatti da questa spirale di criminalità. Sala non pensi che basti Gabrielli a risolvere d’incanto il problema

sicurezza a Milano: a causa del lassismo degli ultimi 12 anni targati sinistra siamo ormai a un punto di non ritorno, per cui o si operano scelte drastiche oppure con ogni probabilità non si produrrà alcun miglioramento".

Massimiliano Mingoia