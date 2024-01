"Il problema è la sicurezza. Ma non levateci i dehors"

Il suo desiderio per il 2024 è una metropoli dove "dopo mezzanotte si possa passeggiare dalle Colonne di San Lorenzo ai Navigli, senza nutrire neppure la sensazione di pericolo. Sarebbe bello soprattutto per le donne, che di fatto oggi quando è tardi, a Milano, non sono libere di andare in giro da sole" lamenta Gianfranco Suma, 43enne titolare di “PS cocktail&bee“" sull’Alzaia del Naviglio Pavese. È "la sicurezza", a suo giudizio, "la vera emergenza della città, con risultati anche sugli incassi dei pubblici esercizi. Dopo mezzanotte i Navigli si svuotano, nel mio caso del 30%. Chi vuole divertirsi in modo sano non rimane correndo il rischio di essere malmenato o derubato". Ma l’"incubo" che agita Suma per il 2024 è invece l’ipotesi che possa entrare in vigore un’ordinanza che vieti l’uso del dehors dopo mezzanotte: "Sarebbe la condanna a morte per tutta la movida. Bisogna uscire da una mentalità che dipinge i locali solo come fonte di problemi. C’è un’economia della notte che genera affari, posti di lavoro e sicurezza". A. L.