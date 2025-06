Il primo Consiglio comunale. Il sindaco giura e lancia la sfida: "Rozzano capitale della cultura"

di Massimiliano SaggeseROZZANOPrimo consiglio comunale a Rozzano con il giuramento del sindaco Mattia Ferretti. Durante la seduta è stata eletta presidente del consiglio comunale Rosa Di Vaia, mentre Samuele Forello assumerà la vicepresidenza. Queste le parole della neoeletta presidente: "ringrazio il consiglio comunale per la fiducia. Sarò garante del rispetto delle regole e del dialogo tra tutte le forze presenti in aula, con spirito di servizio e nell’interesse esclusivo della città". L’elezione del presidente del consiglio comunale rappresenta un passaggio fondamentale, che rinnova il valore delle istituzioni e richiama all’impegno per un confronto serio, trasparente e orientato al bene comune. "A nome di tutta l’amministrazione comunale, rivolgo a Rosa Di Vaia i migliori auguri di buon lavoro – ha dichiarato il sindaco Ferretti –. Il suo ruolo sarà fondamentale per garantire il corretto svolgimento dei lavori consiliari e per promuovere un confronto istituzionale costruttivo e rispettoso". Nel suo primo intervento da sindaco, Ferretti ha anche annunciato una sfida importante: candidare Rozzano a Capitale italiana della Cultura 2028, un progetto che coinvolgerà scuole, associazioni, realtà cittadine e imprese. I dettagli dell’iniziativa sono in fase di definizione.

Positivo il commento dell’opposizione per l’elezione di Samuele Forello a vicepresidente del consiglio: "Accogliamo con soddisfazione l’elezione del consigliere Forello – ha dichiarato Leo Missi, capogruppo di opposizione –. Si tratta di una proposta dell’opposizione che ha ottenuto il sostegno compatto dei nostri gruppi e l’adesione significativa di diversi esponenti della maggioranza". "Avremmo considerato un segnale ancora più forte di equilibrio e garanzia l’assegnazione della presidenza a un rappresentante dell’opposizione. Tuttavia, confidiamo che lo spirito di collaborazione possa concretizzarsi nelle commissioni consiliari, che auspichiamo si insedino quanto prima. L’opposizione sarà vigile e responsabile, esercitando con determinazione le proprie funzioni di controllo, ma anche proponendo contenuti utili e concreti per la città. Attendiamo i prossimi sviluppi per valutare nel merito ogni scelta. Siamo stati eletti per rappresentare l’interesse collettivo, e questo sarà il nostro impegno nei prossimi anni".