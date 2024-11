Il primo campus che educa alla finanza

Si chiama “Obiettivo Effe“ il “Progetto di Empowerment Femminile per un Futuro più Equo” nato sotto l’ala dell’università di Milano-Bicocca.

Qui, nel maggio del 2023, un gruppo di docenti del Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’Economia ha avviato un progetto multidisciplinare di ricerca e formazione, per sviluppare competenze finanziarie e imprenditoriali al femminile, riducendo le disuguaglienze. Oltre a condurre ricerche tra i giovani e appuntamenti aperti alla cittadinanza, a giugno 2025 nascerà il primo "Campo estivo di educazione finanziaria e all’imprenditorialità" in Italia dedicato a ragazze e adolescenti e sarà totalmente gratuito. "La scelta di dedicare il campo estivo alle sole adolescenti si basa sull’evidenza scientifica che individua già a 15 anni un significativo gender-gap, a sfavore delle ragazze, nelle competenze finanziarie in Italia, e non in altri Paesi", spiegano i promotori. Si.Ba.