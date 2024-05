Il presidio e le garanzie: "Troveremo risorse"

"Senza assunzioni muoiono i servizi". È una delle frasi sui cartelli esposti dai dipendenti di Palazzo Marino, che riassume una delle ragioni della protesta. Ieri i lavoratori del Comune sono scesi in piazza in una giornata di mobilitazione organizzata dalla Rsu e dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpl e Csa contro il "rinvio del riconoscimento del ticket pasto cumulabile e spendibile anche presso la grande distribuzione" e per chiedere nuove assunzioni visto che "abbiamo perso 1.160 colleghi in sei anni" e l’organico è al minimo storico di circa 13mila dipendenti. Un intervento, quindi, per poter "continuare a garantire alle cittadine e ai cittadini servizi di qualità". Un gruppo di lavoratori e sindacalisti ha incontrato una delegazione di consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione.

"C’è tutta la volontà di affrontare insieme le criticità emerse – spiega il capogruppo del Pd Filippo Barberis –. Sui ticket il Comune ha investito più risorse e sta lavorando sul tema della cumulabilità, mentre per quanto riguarda le assunzioni come Pd ci siamo impegnati per fare in modo che vengano reperite più risorse in sede di variazione di bilancio, per arrivare a un 100% di turnover. Lavoreremo anche sul fronte del welfare, per riuscire a garantire case a prezzi calmierati ai lavoratori. Chiediamo all’opposizione di supportarci nei confronti del Governo nazionale, per ottenere risorse e lo sblocco dei fondi". Impegni espressi durante l’incontro a Palazzo Marino. "I capigruppo hanno preso l’impegno di portare avanti le nostre richieste con approfondimenti concreti di bilancio di cui a breve ci daranno un ritorno – spiega Giovanni Molisse (Fp Cgil) –. Ci hanno dato la loro piena disponibilità e di questo li ringraziamo. Senza il personale i servizi forniti ai cittadini sono a rischio".

Andrea Gianni