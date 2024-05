Il presidente in visita alla Cri: "Siete un esempio per tutti"

Una giornata particolare per il Comitato dell’Area Sud Milanese della Croce rossa italiana che ha ricevuto la visita del presidente nazionale Rosario Valastro. Per l’occasione è stata inaugurata anche una strada intitolata alla Cri, che si trova proprio dove sorge l’attuale sede. Una giornata vissuta tra emozioni e commozione. Dopo il saluto del presidente ai volontari schierati sul piazzale insieme alle istituzioni del territorio e alla sindaca Barbara Barbieri, è stato scoperto il cartello stradale che indica Via Croce rossa italiana. Subito dopo il presidente nazionale della Cri ha effettuato un breve tour visitando la sede del comitato Sud Milano, poi l’area dove viene realizzato l’orto solidale con i detenuti del carcere di Opera e l’immobile confiscato alla mafia che sarà intitolato la settimana prossima a Emanuela Setti Carraro.

"Finalmente dopo otto anni sono riuscito venire qui tenevo – ha detto il presidente Valastro –. Era da un pezzo che dovevo farlo. Non ho potuto fare altro che seguire il vostro operato dai tanti articoli di giornale, non solo dai social, ma anche dalla carta stampata. Tutto quello che è stato fatto in questi anni qui a Opera e i tanti progetti che avete realizzato su scala sociale interpretando alla lettera il significato di quelle due parole che sono inclusione e sociale, di cui oggi tanto ci riempiamo la bocca. Voi a quelle parole avete dato sostanza".

Il presidente Valastro ha consegnato a Danilo Esposito, visibilmente commosso, la benemerenza con medaglia di 1° classe dedicata al lavoro del comitato Cri di Opera per la riconosciuta professionalità e l’elevato senso di umanità dei 300 volontari e dei cinque dipendenti ma soprattutto del loro instancabile presidente.

"Vogliamo ringraziare gli oltre 300 volontari operesi, il presidente nazionale della Croce rossa, Rosario Valastro che è qui con noi, il presidente del comitato operese Danilo Esposito, e naturalmente tutti quelli che dedicano il proprio tempo e le proprie energie al prossimo, e cioè i dipendenti e i volontari della nostra Croce rossa. La Cri a Opera è una realtà presente da 41 anni e nata nel 1983 grazie allo spirito di servizio di una decina di volontari che da Milano hanno portato l’idea della Croce rossa italiana a Opera iniziando con l’attività di soccorso. Poi nel 2014 è stato costituito il comitato locale con piena autonomia finanziaria e gestionale.