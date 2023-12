Il presepe vivente per le vie del centro

Presepe vivente a Cernusco, ieri per le vie del centro storico, quattro quadri e più di 700 figuranti tra pastorelli, magi e soldati romani: sul Naviglio va in scena la magia della natività. Successo a tutto tondo, dunque, per l’appuntamento tanto atteso che è stato organizzato dall’istituto Aurora e arrivato alla quindicesima edizione. Folla delle grandi occasioni in arrivo anche dal circondario per godersi il tradizionale spettacolo che regala un anticipo di festa a 800 anni dal presepe di Greccio, il piccolo centro in provincia di Rieti dove nel 1223 San Francesco d’Assisi organizzò la prima rappresentazione vivente dei fatti di Betlemme.