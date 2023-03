Il posto in fonderia Caccia ai candidati

L’ambiente di lavoro nelle fonderie e le sue figure professionali sono al centro dell’incontro online “Chromafor - Gestione circolare delle risorse umane e settore fonderie” che si tiene giovedì dalle 14.30 alle 17. L’appuntamento si apre con il racconto delle figure professionali tipiche della fonderia e prosegue sulle prospettive occupazionali del settore, sulle retribuzioni delle diverse figure professionali e sulle condizioni di lavoro. Tra le esperienze positive c’è anche la storia della cooperativa Dante, rinata 5 anni fa grazie ai suoi lavoratori che hanno rilevato un’azienda in crisi e hanno fondato una cooperativa di successo.

A partire dalle 16 sarà possibile partecipare al virtual recruiting day online e candidarsi alle opportunità lavorative aperte in quattro fonderie nel Legnanese. In particolare si cerca un operatore fonderia junior, da formare come animista formatore, colatore o addetto al forno elettrico. Si propone un contratto di apprendistato o un contratto a tempo determinato che può essere trasformato in indeterminato. Si cercano inoltre operatori di fonderia con esperienza di almeno un anno da inserire con contratto a tempo indeterminato o inizialmente in somministrazione finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Per tutte le posizioni l’orario di lavoro è full time, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Durante l’incontro saranno spiegate le modalità di candidatura. Per iscriversi all’evento basta compilare il form su afolmet.it. Sullo stesso portale è possibile consultare anche tutte le offerte di lavoro al momento disponibili.