Il popolo della pace in marcia. Nove chilometri a piedi fino al parco Spina Azzurra

Nove chilometri a piedi, per un lungo corteo che partirà domani da Gaggiano (ore 14.30, santuario di Sant’Invenzio) e terminerà al parco Spina Azzurra di Buccinasco, intorno alle 18. È l’iniziativa "A passo di pace", patrocinata dai comuni di Buccinasco e Corsico e promossa dal comitato "Ponti di pace", costituito da 25 associazioni del territorio del sudovest milanese. La marcia attraverserà Trezzano e Corsico. "Esiste un popolo della pace - commenta don Massimo Mapelli dell’associazione Ucapte e portavoce del comitato - che non vuole stare fermo in silenzio, ma che ha scelto di farsi vedere e sentire.