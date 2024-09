Il piano terapeutico si estende: "Nel dramma tutti hanno bisogno"

Subito il sostegno psicologico, d’emergenza, ai compagni e ai genitori della classe di Lorenzo. Poi ai docenti e alle classi dei due cugini. E, dai giorni scorsi, a tutta la comunità scolastica che è entrata in rapporto con il 12enne e con Riccardo, il 17enne che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre ha ucciso a coltellate tutta la sua famiglia. "Tutti hanno bisogno - spiega Antonella Caniato, dirigente scolastica della media Allende e vicesindaca -. L’altro pomeriggio è stato organizzato un incontro anche per gli ex compagni di Lorenzo, che ora hanno iniziato le superiori. Sono venuti fuori dall’orario scolastico, su richiesta dei genitori, per cercare di tirare fuori le loro angosce". Settimana prossima ci sarà un nuovo incontro nelle classi con l’équipe di professionisti Emdr, specializzati proprio nella gestione dei traumi.

"Ogni 15 giorni c’è un momento con gli specialisti. Questa formula aiuta a non tenere tutto dentro, ad avere un luogo protetto dove esprimersi - sottolinea la professoressa -. Anche gli insegnanti di Riccardo hanno tanti perché. E poi ci sono i genitori, che si chiedono come approcciare alle domande dei figli, cosa rispondere, con quali modalità. Abbiamo voluto subito supportare tutta la comunità e far sì che il trauma non diventasse cronico".

Un lavoro collettivo tra Comune, scuole, Spazio Giovani, che ha in appalto la tutela di minori e famiglie e ha creato un ponte con l’équipe Emdr per far partire l’intervento in modo tempestivo. Ma il sostegno non finisce qui. "Stiamo lavorando anche per il personale Ata e ci siamo messi a disposizione della famiglia di Riccardo per un affiancamento - fa sapere la sindaca Anna Varisco -. Il 29 ottobre ci sarà un incontro pubblico con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, perché per noi è importante avviare una riflessione sull’emergenza educativa, esplosa ancora più dopo il Covid". Un incontro che sarà proiettato anche nelle biblioteche dei Comuni che ne faranno richiesta. "Presenteremo anche la Stanza dei segreti, uno sportello di ascolto storico nelle scuole, che ora viene esteso anche a elementari e scuole dell’infanzia, utile anche per gli insegnanti".