Il piacere del tè può essere anche creativo

Una delle gioie di grandi e piccini è sorseggiare una buona bevanda calda in una tazza personalizzata e che ci rappresenta. "Scoprite il piacere di unire creatività e convivialità in un ambiente unico e accogliente. Vi invitiamo a dare sfogo alla vostra immaginazione mentre create opere d’arte personalizzate su ceramica". Da marzo 2024 questo a Milano è diventato possibile grazie al Cups Ceramica Bar, un po’ negozio, un po’ laboratorio, un po’ bar, sul Naviglio Pavese: uno spazio dall’atmosfera orientale in cui è possibile comprare oggetti in ceramica grezza (dalle tazze ai vasi, si parte da 20 euro) e decorarli usando i colori a disposizione e la fantasia.

Il bar nasce intorno all’idea di far trascorre ai propri clienti qualche ora rilassante, dipingendo uno degli oggetti di ceramica presenti sugli scaffali: tazze, piattini, ciotole, o vasetti, e sorseggiando una bevanda a propria scelta, o consumando uno dei piattini preparati al bancone. Successivamente gli oggetti decorati vengono lasciati ai proprietari del locale, che nella settimana seguente prevedono a smaltarli e cuocerli, per poi riconsegnali ai legittimi proprietari. "I materiali necessari sono tutti forniti da noi", raccontano i creatori di questo innovativo locale, l’esperienza dura circa tre ore, con una breve introduzione e spiegazione all’inizio di ogni turno. Durante l’attività, si può godere le bevande e consumazioni nel bar, che propone tè, caffè e latti particolari, come il tè verde alla polpa di mango o il matcha latte. Il successo dell’iniziativa ha fatto sì che i negozi siano presto raddoppiati, con l’aggiunta di una seconda location in via Paolo Sarpi dove, oltre a gustare le bevande, è possibile ordinare pokè o sushi fresco, senza alcun obbligo, però di consumazione, perché l’obiettivo è quello di fare un’esperienza originale e divertente all’insegna della gastronomia e dell’artigianato fai da te. Sul sito www.cupsceramica.com è facile prenotare la propria esperienza selezionando numero di partecipanti, data e orario.

Cups Ceramica Bar

Via Ascanio Sforza 29