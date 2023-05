Il paradiso dei musicisti è alla Barona

di Andrea Spinelli

Barona caput mundi. Almeno nel circuito milanese della musica. L’altra sera c’erano pure i Måneskin, Blanco, Rkomi, Annalisa, Elisa, Emma, Irama, Sangiovanni, Gaia, Gianluca Grignani, i Negramaro, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Myss Keta all’inaugurazione del “Moysa”, il complesso di duemila metri quadrati vicino al Naviglio Grande intenzionato da martedì prossimo ad avere un ruolo di primo piano sul panorama della creatività cittadina, con studi di registrazione, set video-fotografico, postazioni dedicate ai creativi digitali, sale per riunioni e seminari.

Tutto con un servizio di ristorazione stellato - “Alegre”, curato dallo chef Matteo Gritti - e un club. Una “factory” di ispirazione newyorkese più uno spazio polifunzionale così come lo concepiamo da questa parte dell’oceano, ideato e voluto da due numeri uno del mercato musicale italiano come Shablo, producer di Sfera Ebbasta, Guè ed altri cento, e Fabrizio Ferraguzzo, manager degli stessi Måneskin, che nella joint venture hanno investito oltre 4 milioni di euro. Per artisti, videomaker, manager, discografici, “Moysa”, traslitterazione dal greco di “musa”, è il punto d’incontro che non c’era, perché capace di connettere le arti offrendo agli addetti ai lavori tutte le strutture di cui hanno bisogno, a cominciare da sei sale di registrazione iper-cablate che possono lavorare indipendentemente o assieme utilizzando tecnologia Dolby Atmos, ma anche una sala video da 100 metri quadri e strutture relax. Secondo Ferraguzzo è "un acceleratore di contenuti da sviluppare guardandosi negli occhi perché, nonostante la sua progressiva digitalizzazione, la musica non deve e non può diventare un’esperienza virtuale".