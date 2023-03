Il nuovo stadio finisce in Consiglio "Vogliamo vedere un progetto"

di Massimiliano Saggese

Le parole a volte sono più forti dei fatti. Il nuovo stadio dell’Inter sull’area Cabassi in territorio di Rozzano tiene banco e finisce sul tavolo del consiglio comunale, quello di Assago. Qui infatti i cittadini appaiono maggiormente preoccupati rispetto ai vicini di casa rozzanesi. Il motivo? L’ipotesi del nuovo stadio è in territorio rozzanese ma dall’altra parte del Naviglio Pavese e quindi andrebbe a impattare maggiormente su Assago, soprattutto in termini di viabilità. Ma anche queste sono ipotesi. Per ora non si ha notizia di studi sull’incremento del traffico e dove andrà ad impattare. L’unica certezza per ora è che Roberto Murolo, capogruppo in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione al sindaco con la quale chiede lumi. "Meglio prevenire - spiega Murolo -. Noi siamo contro l’uso di nuovo suolo e c’è anche il problema della viabilità che già ora è al collasso. Se dovessero fare un nuovo stadio e tutte le costruzioni di contorno cosa può succedere? Prima di tutto però vogliamo vedere un progetto". Giovedì prossimo sicuramente gli appassionati di calcio saranno presenti al consiglio comunale per capire qualcosa in più su questa novella-tormentone che ciclicamente da anni torna ad interessare Assago e Rozzano. "In riferimento agli articoli ultimamente usciti sulle testate sportive e al clamore scaturito, l’amministrazione comunale di Assago conferma di non essere mai stata contattata dalla società Inter per un’eventuale realizzazione dello stadio, visto che il territorio di competenza non è quello assaghese.

Nel caso in cui la realizzazione dello stadio diventasse proposta concreta e questo dovesse causare ripercussioni sulla viabilità sul territorio di Assago, l’amministrazione comunale attiverà tutti gli strumenti atti a difendere il proprio territorio". Come dicevamo, se ad Assago sale la preoccupazione, per Rozzano invece il nuovo stadio è visto come un nuovo volano per l’economia locale. Anche perché quell’area è comunque edificabile e prima o poi qualcuno ci costruirà qualcosa. Il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti comunque ha già più volte ripetuto che del nuovo stadio non ne sa nulla. Ma l’ipotesi a lui piace perchè pensa alla crescita economica della sua città.