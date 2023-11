Il nuovo asilo nido prende forma su un’area di 5mila metri quadri

Prende forma il nuovo asilo nido comunale in via Val Seriana a Lainate. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna, immersa nel verde, su un’area di circa 5mila metri quadri, accanto alla casa di riposo, la sede della Croce rossa e della polizia locale.

Il futuro asilo nido potrà ospitare fino a sessanta bambini, tagliando in questo modo le liste d’attesa. Si tratta di un’opera attesa, ma anche innovativa da un punto di vista architettonico: ogni sezione è stata immaginata secondo il concetto di “atelier“, un sistema di ambienti riconoscibili nell’arredo, definiti ma flessibili e intercomunicanti. Ci sono anche uno spazio per l’accoglienza, uno per il personale, la cucina e un grande parco-giardino che diventerà una sorta di cerniera tra gli spazi verdi già esistenti e i percorsi ciclopedonali.

Un nuovo polmone verde per la città, un tassello importante per mettere a ‘sistema’ le attrezzature del centro sportivo Nelson Mandela, il parco della Madonnina, la ciclovia MiBici lungo il canale Villoresi, il parco pubblico comunale e Villa Litta con il suo parco storico.

Asilo nido, ma non solo. Procede anche il cantiere per la realizzazione del nuovo refettorio della scuola primaria di via Litta. L’impresa sta recuperando e riqualificando l’edificio scolastico che si trova accanto alla scuola e qui, entro l’estate del 2024, sarà realizzato il nuovo refettorio che potrà essere usato per l’anno scolastico 2024-25, liberando il primo piano del plesso scolastico attualmente destinato alla mensa scolastica.

La nuova mensa è uno dei quattro progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli altri tre sono la ristrutturazione del centro civico di Barbaiana, la ristrutturazione di Villa Toselli e la demolizione dell’ex cascina Panigadi. Ro.Ramp.