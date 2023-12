Il Natale dell’Asilo Mariuccia. Festa attenta alla sostenibilità. E l’albero è fatto con il riciclo

Il Natale sostenibile di Asilo Mariuccia Onlus Nel cuore del quartiere Lambrate-Piola a Milano, un progetto che abbraccia la sostenibilità e l’energia pulita per rendere il Natale ancora più speciale per i bambini e le loro famiglie. “PianeTiamo“, è un’iniziativa della Fondazione Asilo Mariuccia Onlus in collaborazione con il Municipio 3 e il Comune di Milano, dedicato ai bambini dai tre agli otto anni e ai loro caregiver.

Questo progetto si basa sulla cornice tematica della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, promuovendo eventi e spazi di prossimità per la cittadinanza, con un focus speciale sui più giovani. Per il periodo natalizio, la Fondazione ha unito le forze con Eicom Energia per creare un albero di Natale unico in via Pacini 20. Questo albero è stato decorato con addobbi realizzati dai bambini utilizzando materiali di riciclo, promuovendo così la cultura del riutilizzo. L’evento è reso ancora più speciale grazie alla partecipazione di aXis, l’Associazione Culturale che collabora con Eicom nella gestione degli orti urbani e scolastici nel Municipio 7 di Milano, e Mulino ad Arte, compagnia teatrale autrice del famoso format “Teatro a Pedali”, che proprio in questa occasione verrà proposto a famiglie e bambini con una speciale veste natalizia, tanto scenografica quanto importante nel messaggio. Nella piazza sono infatti state posizionate sei biciclette, che grazie all’energia pulita generata dal loro utilizzo, illuminano l’albero con mille luci scintillanti. Questo spettacolo unico è una testimonianza tangibile dell’impatto positivo che l’energia sostenibile può avere sull’ambiente e sulla comunità.

Grandi e piccini sono invitati a partecipare, mettendo in gioco la loro energia per illuminare l’abete e creare un’atmosfera di festa e integrazione. "Ci piace pensare che i bambini possano essere il motore di un cambiamento positivo verso un pianeta di cui ci si vuole prendere cura", commenta Sofia Leda Salati, pedagogista e project manager della Fondazione Asilo Mariuccia. Questa sera a partire dalle 17, la piazza ospiterà anche educatori e volontari della Fondazione Asilo Mariuccia, rappresentanti di associazioni e cooperative locali, social street del quartiere e volontari per la sicurezza cittadina. Oltre ai laboratori creativi tenuti dalla FAM ed aXis, ci sarà uno spettacolo per bambini intitolato Favole sotto l’albero, a cura di Mulino ad Arte. Entrambi gli appuntamenti saranno arricchiti da una calda merenda e dalla compagnia di Poddy, la mascotte Eicom, un supereroe dell’energia e amico dei bambini.