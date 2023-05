Il Municipio 3: pedonalizzare via Conte Rosso

La Giunta del Municipio 3 chiede al Comune, con una delibera approvata lo scorso 28 aprile, di pedonalizzare via Conte Rosso, nel tratto compreso tra la via Saccardo e viale delle Rimembranze di Lambrate, nonché il tratto di Via Zambaldi tra via Cima e via Borgomainerio. Non solo. L’esecutivo del parlamentino propone a Palazzo Marino di valutare anche la pedonalizzazione anche del tratto di via Dei Canzi, tra il civico 33 e via Saccardo, in corrispondenza dell’accesso all’oratorio e alla Parrocchia di San Martino in Lambrate.

Il Municipio 3 inserisce la proposta in un ragionamento, contenuto nella delibera, che sottolinea che la pedonalizzazione richiesta sarebbe una soluzione in continuità con quanto già realizzato nella strada negli ultimi anni. Nel 2015, infatti, è stata inaugurata la nuova pavimentazione in masselli auto-bloccanti nel tratto di via Conte Rosso, tra via Saccardo e viale delle Rimembranze di Lambrate, in conformità a quanto precedentemente realizzato sul tratto di via dei Canzi prospiciente l’oratorio e la Parrocchia di San Martino in Lambrate. Nello stesso tratto si è proceduto contestualmente a rimuovere la sosta, allargando l’area pedonale e proteggendola con la posa di “parigine”. Già nel luglio del 2012, peraltro, era stata proposta la pedonalizzazione della via Zambaldi in orario di ingresso e uscita scolastica, aderendo al progetto “Car Free” dell’assessorato comunale alla Mobilità.

Il parlamentino, infine, sottolinea che "l’eventuale pedonalizzazione del tratto di via indicato non comporterebbe ulteriori e onerose opere strutturali" e "la viabilità modificata che ne deriverebbe è stata già sperimentata durante i lavori di rifacimento della pavimentazione".

Massimiliano Mingoia