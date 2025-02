Il mondo va a rotoli? Iniziamo a pensare a quello che possiamo fare noi

Severini Melograni

Cara, ma che sta succedendo nel mondo? E pure qui da noi? Leggo di ragazzini di 15 anni con arsenali militari che “vogliono uccidere il compagnuccio disabile“, leggo di quasi bambini che stuprano le amichette, leggo di genitori sciagurati che tengono a casa pitbull accanto a figli neonati e insieme leggo del presidente degli Usa che dice al mondo che la realtà è sottosopra e che l’Ucraina aggredita diventa l’aggressore! Ma che mondo lasciamo ai nostri nipoti?

Nonno Mario

Caro collega nonno, ogni mattina mi sveglio e spero di trovare sui giornali qualcosa che mi rassereni: invece no! E quindi sono sempre più convinta che se tutto è permesso, se tutto è sdoganato (basta avere soldi e potere) questo è il risultato: dal più grande al più piccino vince chi è forte, perisce chi è debole. Oancheno? Come recita il titolo della mia trasmissione ogni domenica mattina alle 10 su Rai 3? Oancheno, dipende solo e soltanto da noi, dal nostro comportamento quotidiano, in famiglia, al lavoro, a scuola, dal modello che abbiamo trasmesso ai nostri figli, ai nostri collaboratori, ai nostri studenti e che ora trasferiamo ai nostri nipoti. Il tema dei cani assassini è uno dei più spaventosi: a questo proposito vorrei segnalare la sacrosanta battaglia che sta facendo un ex ministro, Carlo Giovanardi il quale, in modo equilibrato e pure spiritoso, spiega ai 7 milioni di italiani che hanno un cane in casa che non potrebbero tenere una tigre o un leone e che pitbull rottwailer dobermann...etc etc dovrebbero essere assolutamente proibìti .Proposta di buon senso e soprattutto di immediata attuazione,che però probabilmente passerà in secondo piano rispetto a proposte di leggi deliranti che invece vengono sostenute. Ne parleremo domenica prossima.Intanto caro collega non demorda e non si rassegni: fa molto di più un solo buon esempio che milioni di parole buoniste. La abbraccio.

Sua Nonna

mail: severini.paola@gmail.com