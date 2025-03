Il mondo di Dylan Dog. Incontro a Villa Mylius con artisti del fumetto

Le avventure di Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo, raccontate direttamente dalle voci di chi scrive e disegna le sue storie. Alle 18 in villa Mylius il pubblico potrà incontrare Alberto Ostini, abile sceneggiatore di comics che ha scritto una settantina di episodi per Sergio Bonelli Editore, in particolare per Dylan Dog e Nathan Never, e il disegnatore Sergio Gerasi, giovane promessa ormai mantenuta da tempo. Modera l’incontro il fumettista Sergio Tulipano. A tutti i partecipanti sarà consegnata in omaggio una stampa esclusiva autografata, a tiratura limitata, realizzata per Sesto San Giovanni.La.La.