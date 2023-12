Il Milan Club di Rho porta il nome di Tassotti

Il Milan Club di Rho è il primo al mondo a essere intitolato a Mauro Tassotti. L’annuncio è stato fatto in occasione del galà natalizio alla presenza dell’ex campione rossonero, ospite d’onore, ignaro della sorpresa. Calciatore per 17 anni, dal 1980 al 1997, Tassotti è stato anche allenatore e dirigente fino al 2016, per un totale di 36 anni consecutivi da tesserato del club rossonero: un record assoluto nella storia della società. "Dopo aver visto il Milan vincere lo scudetto al primo anno di nascita del nostro club – dichiara Uberto Re, presidente del Milan Club rhodense – siamo anche il primo club nel mondo a intitolare il club a un campione come Tassotti". Il club è nato nel gennaio 2021 dalla passione di nove amici milanisti e in pochi mesi la sede di via Giusti, all’interno dell’Eureka Wine Bar, è diventata il punto di ritrovo di centinaia di milanisti di tutta la zona. Dovendo decidere un campione al quale intitolare il club, il direttivo composto da Uberto Re, Andrea Nostrini, Antonio Ardito, Simone Angius, Mauro Anzani, Fabio Caserini, Thomas Cordaro, Patrizia Meconi, Daniele Paggiaro e Marco Tizzoni, non ha avuto dubbi: ha scelto Tassotti, grande campione ma anche legato con Rho. "Qui sono nate le mie figlie e mia moglie – ha affermato l’ex difensore rossonero – qui ho diversi amici tra cui il presidente del Milan Club, Rho è una città cui sono davvero molto legato". Roberta Rampini