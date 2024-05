Il miele e le arnie, l’alveare apre alle famiglie

Sono iniziati gli incontri, dedicati in particolare ai bambini, alla scoperta dell’apiario realizzato all’interno del parco della Poesia, tra via Vivaldi e via Meucci. Lo spazio, gestito da Auser AttivaMente, sarà illustrato due volte al mese dai volontari che spiegano ai visitatori, vestiti con gli appositi scafandri da apicoltore, l’importante lavoro delle api, attraverso le arnie posizionate nella porzione di parco dedicata agli operosi insetti. Il prossimo incontro è in programma il 25 maggio e, considerando le tante richieste, bisogna affrettarsi a prenotare, al numero 338-4524386. Auser AttivaMente, durante l’anno, organizza anche attività con le scuole, per far conoscere agli alunni lo spazio e l’attività delle api, oltre a corsi da apicoltore, molto partecipati e sempre più richiesti.