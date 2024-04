Il lungo omaggio a Nando Orfei. La storia del circo in mostra e un bosco intitolato all’artista

Una mostra nella biblioteca comunale Gerosa Brichetto e un bosco urbano in via Carducci sono le due nuove iniziative che colorano il “Memorial NandOrfei“, in programma fino a domenica 28 per celebrare Nando Orfei, il famoso artista circense, nel decennale della sua scomparsa. Inaugurata a inizio settimana e visitabile fino a domani, la mostra, curata dalla figlia Gioia Orfei, conduce il visitatore in un affascinante viaggio attraverso rare fotografie, riconoscimenti e manifesti originali dei più grandi spettacoli e filmati che rivelano momenti significativi della carriera dell’artista e della sua famiglia. Bellissimi ed evocativi i costumi di scena esposti, che Nando utilizzava nelle sue performance da domatore e nei numeri di giocoleria, così come quelli della moglie Anita Gambarutti, anch’ella celebre artista circense e colonna portante della famiglia.

Il bosco urbano, che prevede quasi tremila nuove piantumazioni fra alberi e arbusti messi a dimora, sarà intitolato alla memoria di Nando Orfei in una cerimonia che si svolgerà domani alle 12 con la posa della targa e la parata degli artisti partecipanti al Memorial nei loro variopinti abiti di scena. Attuato grazie a un progetto nato in collaborazione con l’ente regionale per i Servizi all’agricoltura e alle foreste e con ReLambro, il parco ha visto il consiglio comunale cittadino votare all’unanimità la proposta di intitolazione a Nando Orfei. "È un grande orgoglio – ha dichiarato Paride, figlio di Nando e direttore del “Piccolo circo dei sogni“ di Peschiera – vedere intitolata a mio padre una nuova area verde collegata a un progetto all’avanguardia nella direzione di uno sviluppo urbano equilibrato, armonizzando la crescita della città con il rispetto per l’ambiente e il benessere delle generazioni presenti e di quelle future, alle quali è dedicato gran parte del Memorial".

Valeria Giacomello