Il listening bar dove si fondono musica e cibo

Olivaexter è un piccolo posto con un grande cuore": così si presenta questo locale che arriva col nuovo anno, grazie all’intraprendenza di uno chef italo-inglese under 30 che vuole proporre ai milanesi piatti-ricordo dei suoi viaggi e vinili da ascoltare. "Dexter non è il nome del serial killer della famosa serie tv ma il cognome di mia madre, che è inglese" racconta lui, Giovanni De Nardi, 29 anni, nato a Milano, ma vissuto per ben 18 anni a Londra, dove ha seguito la madre. L’esperienza inglese è fatta di tanti lavoretti e poi della vocazione da chef, strada in cui fa carriera, fino a decidere, poco più di un anno fa, di coronare il sogno di aprire un suo locale a Milano. Si tratta di un listening bar con cucina in Via Carmagnola 15, nel quartiere di Isola, con sapori senza confini: "Dexter nasce dalla voglia di esplorare il mondo attraverso il cibo. La nostra cucina trae ispirazione dalle tradizioni di Perù, Messico, Giappone e Spagna, fondendole con i sapori autentici dell’Italia". La novità che Giovanni vuole sperimentare è quella di abbinare la buona gastronomia all’esperienza di ascoltare i vinili, che i clienti stessi possono selezionare o proporre. Per la parte dell’enoteca si è fatto aiutare dall’amico Danny Mollica, già titolare di altri locali importanti nel settore. Per il design si è avvalso della collaborazione di DDSarchitettura. In pieno stile Anime Nascoste, una libreria musicale con tutti i suoi scaffali arredati di vinili. Solo entrando ci si immerge in un’atmosfera magica ed è possibile prendere posti ai tavolini per un’esperienza intima e immersiva. Il menu cambierà secondo le stagioni. "Ho pensato a una carta con dieci piatti. Emblema del locale è la gilda - lo stuzzichino spagnolo con olive, acciughe e peperoni verdi - una vera ossessione nei Paesi Baschi e bussola per ogni cuoco visto che c’è un mix di sapori da bilanciare". Dexter promette di essere un luogo dove le persone si incontrano, condividono e creano ricordi, in cui la musica è il cuore pulsante.

Dexter - Via Carmagnola, 15