Il laboratorio espressivo dà spettacolo

In città parte una nuova edizione del laboratorio espressivo dedicato ai giovani dai 15 ai 34 anni che vogliano cimentarsi in tutte le fasi creative di preparazione fino allo spettacolo teatrale finale. Saranno 40 ore per sperimentare la messa in scena di uno spettacolo: dal training al lavoro sul testo, alla sperimentazione e alla creazione della pièce da presentare al pubblico. Il laboratorio è gestito dall’associazione Luna rossa teatro, grazie al progetto “Scena aperta. Parole, socialità e teatro”, realizzato nell’ambito del bando di Regione Lombardia Giovani Smart – SportMusicaARTe rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni nel territorio di Senago e Comuni limitrofi. Koinè cooperativa sociale è capofila del progetto realizzato con il Comune di Senago e Luna rossa Aps. Il laboratorio terminerà il 19 settembre e mirerà a riflettere sulle tematiche dell’attesa, il tempo, Dio, l’assurdo e altro ancora. Tutti questi temi emergeranno da riflessioni sulla drammaturgia che accompagnerà il corso, ovvero “Aspettando Godot” di Samuel Beckett. La presentazione al pubblico è prevista a fine luglio e poi in replica a fine settembre e sarà un mix di scene scritte dal gruppo, stralci del testo originale, performances. "Sarà un laboratorio estivo, un incontro, un tempo per riflettere, uno spazio creativo", spiega la regista Chiara Doniacovo. La partecipazione è gratuita. Iscrizioni chiamando il numero 3392623786 oppure è possibile inviare una mail a: [email protected]

Da.Fa.