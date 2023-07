Il labirinto dei girasoli L’idillio della natura per un giorno d’estate “come una volta“

di Barbara Calderola

Apre il labirinto di 75mila girasoli, un sogno giallo che promette relax e divertimento a Cascina Claudina, a Truccazzano, storica azienda agricola e fattoria didattica dell’Est Milano. Edizione 2023 del campo di fiori che l’anno scorso fu dedicato alla pace, un’enorme scritta ripresa dall’alto con i droni ha immortalato per sempre l’abilità e l’impegno della padrona di casa, Maria Antonia Ceriani. È lei che organizza e manda avanti 33 ettari di coltivazioni, un paio dei quali dedicato all’attrazione estiva.

"È tutto pronto per accogliere il pubblico in questa seconda edizione dell’appuntamento", racconta. L’anno scorso i curiosi sono stati tantissimi. Per chi deciderà di regalarsi il tuffo nell’oasi di pace e tranquillità non ci sarà solo la passeggiata di 400 metri tra corolle splendenti, ma anche la possibilità di allungare l’esperienza fra animali, asinelli, caprette e pecorelle, e un pic-nic magari dopo aver usato il barbecue a disposizione degli ospiti. Un paradiso incastonato nel bellissimo borgo medievale di Corneliano Bertario, frazione truccazzanese, che merita sicuramente una visita.

"Un modo per dare a tutti la possibilità di vivere qualche ora lontano dal tran tran quotidiano immersi nel verde – spiega Ceriani – per grandi e piccoli ci sarà anche il racconto della leggenda del girasole al boschetto dei rifugiati, accanto al fontanile. La morale è il valore della diversità nella vita e in natura". L’iniziativa si inserisce nell’impegno della cascina per la lotta al cambiamento climatico, nel 2022 l’anno terribile della siccità con i raccolti dimezzati, "abbiamo pagato un tributo pesante alla febbre del pianeta. Per fortuna quest’anno l’acqua non manca, ma dobbiamo insegnare a non sprecarla". Campi e casale in queste settimane sono il regno dei ragazzi. Quasi un viaggio nel tempo per piccoli abituati a stare sempre davanti allo schermo di un computer o a uno smartphone che si ritrovano a vivere giornate scandite da tutt’altri ritmi. Per i partecipanti ci sarà anche lo spaccio a vendita diretta aperto nei weekend dei girasoli, da visitare venerdì, sabato e domenica, quattro fasce orarie disponibili (18, 19, 20 e 21). Ingresso: 10 euro, gratis per under 3; prenotazione obbligatoria al 3495560846; infocascinaclaudina.it