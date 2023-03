Il Jova Beach Party ha portato 300 piante in città

Sono 300 le piantine messe nelle aree verdi e nei parchi della città grazie ai due eventi bressesi della campagna Ri-Party-Amo del Wwf legata al Jova Beach Party. Si è così concluso al "Parco Renzo Rivolta di via Vittorio Veneto il programma di rigenerazione ambientale portato avanti dai volontari di Wwf nei luoghi dove si è tenuta una delle tappe del tour 2022 di Jovanotti: all’aeroporto di Bresso, lo scorso 10 settembre ci furono 55mila hanno trovato dimora nel grande prato lungo il viale centrale del Renzo Rivolta, che volge verso i capannoni dell’Area Iso Rivolta: a metà febbraio, invece, sono state circa 130 le piantine sistemate lungo la sponda bressese del Seveso e, in particolar modo, nel parchetto pubblico di via Papa Giovanni XXIII. Ma non solo. I volontari di Wwf e i residenti hanno certamente piantumato piccoli e futuri boschi urbani, ma hanno anche ripulito dai rifiuti, dalle plastiche e dalle microplastiche i prati e le varie zone di diversi parchi cittadini, dalle aree verdi vicino al fiume ai giardini comunali del centro storico. Gli interventi rigenerativi per ricreare altri ambienti naturali, comunque, andranno avanti sul territorio; infatti, a Bresso sono stati destinati 120mila euro proprio dalla raccolta fondi Ri-Party-Amo per realizzare nuove aree boschive come "accadrà nella zona della Chiocciola nel Parco Nord Milano – conclude il sindaco di Bresso Simone Cairo –. Ringrazio tutti i volontari e i cittadini che hanno partecipato a queste due giornate del progetto di Wwf, sia pulendo i prati sia piantumando 300 piantine".

Giuseppe Nava