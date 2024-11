Il giornale mentre si fa la spesa: "Informarsi così diventa un piacere"

Il mercato può essere un luogo per riscoprire un’abitudine? Magari per ritrovare o far nascere il piacere di leggere un giornale di carta? A sentire commercianti e clienti del mercato comunale coperto di piazza Wagner, il più antico della città, nato nel 1929, la risposta è sì. Il sodalizio tra Wagner e Il Giorno, che consente di trovare i nostri quotidiani da acquistare tra le postazioni mentre si fa la spesa, è apprezzato: "Questa bella iniziativa - comincia Federica del bar Ellesse - ci consente di reintegrare un servizio che era molto richiesto. Vengono a mancare le edicole purtroppo e noi in questo modo siamo diventati un punto di riferimento anche per i quotidiani. È giusto rilanciare la carta stampata per tutti, c’è ancora una fascia importante di cittadini che non è digital, anziani ma non solo. Vorremmo introdurre buone abitudini anche per i ragazzi, che non leggono più i giornali". Andrea Smidili, responsabile markering del mercato, sottolinea che "siamo nella fase iniziale di una collaborazione a cui teniamo molto, perché quando abbiamo deciso di portare più qualità e più servizi all’interno del mercato abbiamo pensato non potesse mancare l’informazione di qualità. Predisporremo anche un servizio digitale di pre acquisto on line così i clienti dovranno solo ritirare la propria copia al mercato. La mattina, sistemare Il Giorno nei punti strategici è come tornare bambino. Il cartaceo non è sostitutivo all’on line, è complementare". Già. "Se on line si è abituati ad avere tutto subito, con la carta è diverso - continua Andrea Collodi, della storica Pescheria Pedol, nata nel 1929 - Io ho riscoperto l’abitidine di informarmi come una volta. Bisognerebbe riscoprire il contatto con le persone, anche perché è la nostra forza".

E anche i clienti esprimono soddisfazione. "Un’ottima inziativa - dice Luca - Leggere il giornale mentre si fa la spesa, fermarsi un attimo, è rilassante, in un ambiente così. Io sono abituato a leggere le notizie sul telefonino e sul tablet. Ora posso riscoprire l’abitudine di leggere sulla carta. Mi interessa il calcio e anche la politica estera". Anche un altro cliente è dello stesso avviso: "Il cartaceo mi piace ma viaggio e faccio fatica a trovarlo. Questa è l’occasione buona". Plauso anche da Rosella: "Potrei riscoprire il piacere di prendere il giornale e andarlo a leggere al bar".