Il Giardino delle Culture: "La chiusura ci rende orfani. È colpa degli atti vandalici"

L’ingresso è sbarrato con lucchetto e catena di ferro: il Giardino delle Culture è chiuso fino a nuova comunicazione. Colpa dei "recenti atti vandalici - recita il cartello - che hanno distrutto una delle panchine di Expo 2015". Peccato, perché questo grosso cortile in cemento rappresenta un luogo di incontro e di gioco molto frequentato dai bambini e dagli abitanti di zona Risorgimento. Sorto in un pezzo di città allora abbandonato, è abbellito da tre enormi murales e animato da iniziative ludiche e culturali: laboratori, concerti, cineforum, show di marionette. "Siamo orfani del giardino", commenta Laura Schiavello, che portava la figlia a giocare. A spiegare quanto successo lo scorso 10 settembre è il presidente del Comitato di quartiere 22 marzo Sebastiano Gravina: "Le baby gang ci sono sempre state, ma quel giorno qualcuno si è appeso a una panchina e ha distrutto i montanti". Di qui la scelta di chiuderlo, per tutelare la sicurezza dei bimbi, e di aprirlo solo per alcuni eventi. "Rimuoveremo le panchine al più presto - dichiara Stefano Bianco, presidente del Municipio 4 - L’obiettivo è di riaprirlo entro fine anno".

