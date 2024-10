Il futuro di Gorgonzola. Passeggiate e incontri per ridisegnare la città

Piano di governo del territorio, procedura aperta e si apre il percorso di partecipazione: prime "passeggiate" con i cittadini nei quartieri della città, momenti "restitutivi" e di confronto in Municipio, percorsi di approfondimento tematico che dovranno raggiungere anche gli studenti delle scuole, grazie a un accordo già preso con dirigenti scolastici e docenti. La prima uscita sul territorio si è tenuta sabato scorso. E una prima tavola rotonda per elaborarne gli spunti emersi è già fissata per sabato 19, dalle 15 alle 18.30, al centro intergenerazionale di via Oberdan. Un laboratorio dedicato interamente ai giovani fra i 18 e i 25 anni, dedicato a rigenerazione urbana, politiche energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo si terrà invece il giorno 26 ottobre, sempre dalle 15, sempre all’intergenerazionale. La partenza degli incontri era stata annunciata nei giorni scorsi dall’assessore all’Urbanistica Alberto Villa in consiglio comunale. "Tutti i cittadini, i consiglieri di maggioranza e opposizione, i rappresentanti di associazioni e chiunque altro lo desideri sono invitati a queste iniziative. Il percorso partecipativo è una fase fondamentale: per la cittadinanza e per la politica". La procedura per la variante generale al piano di governo del territorio era già stata avviata dalla neo insediata amministrazione comunale di Gorgonzola nel luglio di un anno fa. Obiettivo, "la creazione di un ambiente urbano accogliente, dinamico e rispettoso delle risorse naturali". In seno all’avvio dei lavori le prime linee guida: ripensamento delle aree urbane, recupero delle aree dismesse, revisione viabilistica che dovrà guardare all’accessibilità, alla sostenibilità e alla mobilità dolce. E interventi futuri che incentivino la Gorgonzola turistica, già cuore di una Fiera del gorgonzola di valenza nazionale e non certo priva di luoghi di interesse. Il lavoro di oggi. "Nell’elaborazione del nuovo Pgt - così una nota comunale - il Comune ha deciso di dare un ruolo centrale alla partecipazione attiva della cittadinanza come occasione unica di ascolto, dialogo e confronto dei diversi punti di vista. Progettiamo dunque insieme il futuro della nostra città attraverso assemblee pubbliche, passeggiate, tavoli partecipativi e laboratori tematici". Ai cittadini un appello: "È il momento delle scelte: non fate mancare la vostra voce".