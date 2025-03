Il futuro dell’isola Borromeo. Nuova gestione in scadenza

Il futuro dell’isola Borromeo è oggetto di un’interpellanza della consigliera del Pd Arianna Moreschi, che ha chiesto chiarimenti sulla conduzione futura del parco con contratto gestionale in scadenza a fine marzo. Nella risposta all’interpellanza emergono criticità nella stipulazione del bando per l’assegnazione di marzo del 2019. Il sindaco Fabio Colombo ha comunicato che si va verso la proroga tecnica per l’attribuzione della nuova gestione. Una decisione che nasce, secondo lui, dalla necessità di vagliare al meglio il bando di gara per evitare errori commessi in passato nella stesura della gara. Sono emerse anche mancanze contrattuali sulla conduzione, sanzionate al gestore. Nell’avviso di consultazione di mercato emerge la volontà dell’ente di esaminare l’assegnazione separata tra l’immobile Cascina Isola Borromeo e il parco Isola Borromeo. Un’eventualità che porterebbe a un contratto di "rilevanza economica" con affitto da pagare per l’assegnazione del bar-ristorante il cui canone porterà a soddisfare la gestione delle aree del parco da altri soggetti.

S.D.