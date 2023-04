Il Festival firmato Mufoco Musica, danza e poesia

di Laura Lana

Musica, danza, poesia e ovviamente tanta fotografia invaderanno ogni stanza e spazio esterno di Villa Ghirlada Silva per l’intera giornata, dalle 10.30 fino alle 19. Un festival, "La bella illusione, la bella verità", che è nato da un’idea di Davide Rondoni, presidente del Mufoco. "Intorno al nucleo dell’arte fotografica abbiamo voluto creare un appuntamento che chiama anche altre arti per abitare lo spazio magnifico di Villa Ghirlanda aperto alla cittadinanza e visitato da artisti contemporanei. Appuntamenti per bambini, famiglie e curiosi. Perché Villa Ghirlanda è magia e la fantasia serve per conoscere il vero della vita", spiega Rondoni. La giornata si apre alle 10.30 nella sala dei paesaggi con l’associazione Rete Fotografia che promuove un dialogo alla scoperta di connessioni e nuovi punti di vista sul tema delle trasformazioni del paesaggio.

Dalle 11 alle 12 il parco si trasforma nel laboratorio "La magia della luce": i bambini impareranno come gli elementi della natura e la luce del sole possono diventare strumenti per far apparire forme sorprendenti. Alle 11.30 la sala degli specchi ospita la presentazione del libro "Autoritratto automatico" di Umberto Fiori in un dialogo con il poeta e scrittore Antonio Riccardi e il fotografo Giovanni Chiaramonte. Dalle 12.15 ci sarà un reading di poesia con Veronica Colombo, Massimiliano Mandorlo, Davide Romagnoli, Mario Santagostini, la danza poetica con la ballerina Giuditta Sin e intrattenimento musicale con il Meditation Jazz Quintet, composto dagli allievi della civica di musica Licitra. Nel cortile della villa alle 15 arriva fotoINscatola experience, una camera oscura itinerante che propone attività per adulti e bambini fino alle 17. Il LudoBus Exchange, ideato da Noris Lazzarini e portato avanti dall’Associazione R.E.S.P.I.R.O, è un viaggio alle origini della fotografia in cui scoprire come si formano le immagini nella macchina fotografica, utilizzare dispositivi di ripresa realizzati con materiali di recupero, sviluppare foto. Dalle 15 alle 17 il Museo di fotografia contemporanea, l’unico in Italia, apre le sue porte per una serie di visite guidate mentre alle 17.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra "The Memory of the Air" di Alessandro Laita e Chiaralice Rizzi a cura di Gabi Scardi: l’esposizione propone una ricerca sul territorio con il coinvolgimento di cittadini e comunità, un processo che a partire dalle immagini presenti nelle collezioni del Museo Nazionale di Fotografia Marubi, in Albania, mette in relazione il patrimonio del museo con lo spazio privato delle abitazioni.