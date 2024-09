Il Festival del disegno al Castello

Fine settimana dedicato al disegno, con festival che arriva al Castello Sforzesco sabato e domenica. Un viaggio fantastico alla scoperta di diversi mondi attraverso il disegno, un’avventura tra esplorazione e immaginazione che, dalle pendici di un vulcano, continua tra le palme di una foresta tropicale fino a spiccare il volo in un universo stellato, ispirata dalla fantasia di Jacopo Ghisoni, alias Luogo Comune, mural artist e autore delle illustrazioni di questa nona edizione. Così, il Festival del Disegno 2024 a cura di Fabriano invita tutti a unirsi a una insolita squadra di compagni di avventura e lasciarsi guidare tra paesaggi e atmosfere di luoghi lontani per diventare esploratori di creatività, tra acqua, aria, terra e fuoco.

Un viaggio che, come a bordo di un dirigibile, parte dai cortili del Castello Sforzesco di Milano, grazie alla collaborazione con Comune di Milano – Cultura, sabato e domenica dove si alterneranno tante attività gratuite tra laboratori a ciclo continuo per i più piccoli e un fitto programma di Atelier per ragazzi e adulti insieme a tanti artisti: Alberto Madrigal, Alessandro Sanna, Elisa Talentino, Gianfranco Florio, Rossana Maggi, Senz’h, Silvia Gasparetto, Roberta Moscheo, Matteo Bonora e Letters of me. Quest’anno Luogo Comune ci porta a viaggiare lontano con la fantasia e ci aiuta a capire il legame tra il disegno e la scoperta. Di fronte a una realtà nuova o immaginata, poterla osservare, materializzare e sintetizzare su un foglio di carta, apre nuovi punti di vista.