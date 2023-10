Il fast food apre con nuovi assunti

Ad agosto l’annuncio per la ricerca di personale, ora il taglio del nastro. Al nuovo McDonald’s in via Cavour a Trezzo sono 33 i residenti in città, su una cinquantina di nuovi dipendenti, che hanno trovato posto di lavoro nel ristorante, grazie alla corsia preferenziale chiesta e ottenuta dal Comune. Qualche giorno fa l’inaugurazione del nuovo fast-food, un progetto urbanistico che risaliva al 2017 e che l’Amministrazione ha valutato proprio sotto il profilo occupazionale. "Un ottimo esempio di sinergia fra pubblico e privato", dice il sindaco Silvana Centurelli che durante il primo giorno di apertura ha visitato le cucine del locale "dove ho visto serietà e il rispetto dei più elevati standard di qualità in fatto di sicurezza alimentare". Ai fornelli e in sala, tutti fra i 18 ei 40 anni. A inizio settembre, la selezione del personale ha coinvolto ragazzi, studenti, mamme e papà assunti in regime di part-time "per conciliare studio, famiglia e vita privata". L’Amministrazione ha spinto l’iniziativa. Per tutti contratti stabili e "possibilità di crescita professionale in un ambiente dinamico e informale".

Bar.Cal.