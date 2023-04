Il dottore e la salute a tavola: via al ciclo di incontri sull’alimentazione

Primo appuntamento questa sera alle 21 nell’auditorium "Padre Reina" con "I lunedì rhodensi dell’alimentazione" organizzati dall’amministrazione comunale di Rho con il patrocinio della Iulm Food Academy, Arexpo e il Lions Club Rho Fiera. Si tratta di un ciclo di incontri dedicati al tema dell’alimentazione e agli stili di vita. Il direttore scientifico dell’iniziativa è Giovanni Seveso, medico chirurgo specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, socio co-fondatore e componente del Consiglio Direttivo della Iuil Food Academy di Milano. Si parlerà dell’alimentazione corretta anche per sfatare alcuni tabù alimentari. Il titolo della prima serata è "La lunga vita comincia a tavola", il relatore Nicola Sorrentino, uno dei massimi specialisti in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, docente presso l’Università degli Studi di Pavia, presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore della Iuil Food Academy. "Dedico sempre spazio nella mia attività clinica quotidiana di medico a spiegare quante malattie potremmo evitare o di quante potremmo ritardare l’insorgenza, adottando uno stile di vita sano - spiega il dottor Seveso - aumentando la consapevolezza rispetto al fatto che la prevenzione primaria, da non confondere con la diagnosi precoce, è una scelta che conviene a ognuno di noi per aspirare a una longevità sana e attiva, e per la comunità per contenere i costi sanitari. Sono un convinto assertore dell’importanza dell’alimentazione come forma di prevenzione e cura, in grado di influenzare l’espressione del nostro patrimonio genetico attivandone gli aspetti favorevoli e disattivando le predisposizioni alle patologie. Purtroppo spesso l’informazione su come alimentarci arriva da fonti inattendibili prive di autorevolezza scientifica. L’obiettivo di questi incontri è fornire indicazioni esposte in modo semplice, ma attenendosi alla letteratura scientifica, su quale sia il modo corretto di alimentarsi per mantenersi il più possibile a lungo in salute". Ro.Ramp.