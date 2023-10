Il deposito di droga, bici e monopattini a Milano: scoperto in una cantina

Sette chili di hashish, 120 grammi di cocaina, venti biciclette e sette monopattini elettrici probabilmente rubati e una carabina sparita un anno fa da un’abitazione. Gli agenti del Comando decentrato 7 della polizia locale e i colleghi del Gruppo operativo anti contraffazione hanno ritrovato la droga e tutto il resto in una cantina dello stabile di viale Aretusa 1, a San Siro, nel corso di uno dei periodici controlli negli spazi comuni degli immobili di edilizia popolare. Nei prossimi giorni, le foto di bici e monopattini verranno postate sul profilo Facebook del Nucleo bici rubate, nella speranza che i legittimi proprietari ne riconoscano qualcuno e ne reclamino la restituzione. "La polizia locale sta intensificando i controlli nelle case popolari", ha fatto sapere l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Gli accertamenti investigativi, d’intesa con Mm e Aler, si stanno concentrando su cantine, cortili e solai, "per restituirli in sicurezza a cittadini e cittadine".