Il dato di Bardelli:: "Affittati 2.700 alloggi popolari"

"Gli alloggi Erp sfitti a Milano non sono 5mila ma molti meno. Non che questo sia meno grave. Sono circa 2.700, gli altri 2.300 sono già inseriti all’interno di procedure complesse e lente di riqualificazione. Il 20% di questi alloggi sfitti necessitano solo di manutenzione ordinaria. Sugli interventi di rigenerazione e per riattare questi alloggi, nel 2025 sono previsti due interventi da 10 milioni e mezzo, quindi 21 milioni in tutto, che daranno la possibilità di riaffittare 400 alloggi nel 2025". Parole dell’assessore comunale alla Casa Guido Bardelli nel corso della commissione congiunta Bilancio e Patrimonio Immobiliare e Casa e Piano Quartieri dedicata a Dup e Bilancio di Previsione 2025-2027, capitolo Casa. "L’intervento sugli alloggi sfitti, che è un punto decisivo per aumentare l’offerta di alloggi di case popolari e rispondere a un bisogno sempre in aumento – ha continuato Bardelli –. Noi abbiamo un patrimonio pubblico importante di cui dobbiamo sempre andare fieri. Arriva anche da prima della guerra, è il patrimonio più importante d’Italia. In Europa c’è il social housing. Se guardiamo in Italia siamo primi nettamente, il Comune di Bari ci segue a due punti, poi c’è il Comune di Bologna".

L’assessore ha parlato anche del nuovo Piano Casa: "Dai Municipi mi stanno arrivando già segnalazioni di immobili ed è commovente la collaborazione che sto avendo. C’è apertura volendo far entrare anche altre aree purché i privati accettino le nostre due condizioni imprescindibili: affitto a lungo termine e a 80 euro al mq".