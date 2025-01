"Il cuore produttivo batte ancora". Il Nord Milano fa la parte del leone

"Il cuore produttivo ed economico del Nord Milano batte ancora", dice Francesco Cacopardi, direttore dell’istituto Luigi Gatti, il centro studi di Apa Confartigianato Milano e Monza Brianza, durante la presentazione della Top200. Alla quinta edizione dei Dialoghi di NordMilano24, è stata illustrata l’indagine sullo stato di salute dell’impresa di questo territorio, analizzando le prime duecento realtà.

"Milano, intesa come città metropolitana, è la sesta città europea per produzione di fatturato. Nel Nord Milano vediamo 16 miliardi di fatturato generato da aziende e quelle inserite nella Top 200 rappresentano il 3% del totale della produzione milanese", spiega Cacopardi. Le prime due imprese registrano entrambe un fatturato superiore al miliardo di euro: nel complesso le società analizzate contano 38.399 dipendenti (+1.840). "Le prime tre imprese dell’elenco sono nelle prime 278 italiane, con Coca Cola che è la prima nel suo comparto. Sei sono tra le prime 400 italiane: l’anno scorso erano quattro – sottolinea il direttore –. Ci sono 32 grandi imprese, vale a dire oltre i 250 dipendenti, che hanno superato i 100 milioni: erano 26 nella lista dell’anno scorso". Dieci nuove imprese hanno oltrepassato la soglia dei 10 milioni, 106 aziende hanno più di 50 dipendenti e la classifica di quest’anno vede 45 new entry e 39 in uscita. "C’è un grande movimento significativo. Il sistema produttivo italiano si concentra per lo più sotto il milione di fatturato, mentre nel Nord Milano questo parametro è più alto rispetto alla media". Leader della Top200 Coca Cola Italia (1.273.920.700 euro), che ha sede a Sesto e ha scalzato Janssen che si è trasferita a Milano. Al secondo posto c’è Rialto Spa di Bresso, il Gruppo Gigante, con 1.186.718.136 euro di fatturato e al terzo Sirti Telco Infrastructures Spa (537.620.840 euro). Per numero di dipendenti, 6 imprese superano i mille. Svettano Sodexo a Cinisello con 11.431 addetti, Rialto con 4.727 e Sirti con 3.120. Per quanto riguarda gli utili, Coca Cola (220.219.272 euro), Zambon (77.665.985 euro) e Atlas Copco (55.387.023 euro).

"È interessante la presenza di industrie meccaniche, che mantengono l’identità del territorio, oltre a quelle farmaceutiche che si concentrano attorno al polo bressese di Zambon ma anche con realtà su Cologno e Paderno". Con 66 imprese in classifica, Sesto è quella che vanta il numero maggiore a pari merito con Cinisello: 2 in più dello scorso anno con 14.616 dipendenti in totale. Cinisello registra 13 new entry, 66 aziende della lista e 17.150 dipendenti, 7mila in più del 2023. Cologno è stabile con 2 nuove realtà, 38 imprese, 6.303 dipendenti (ne ha persi circa 500), mentre Paderno vede 7 new entry, 31 società e 2.785 dipendenti. "Per quanto riguarda la percentuale di imprese della Top200 per città, cresce Cormano (9%), cedono qualcosa Paderno (12%), Sesto (25%) e Cinisello (25%) che mantengono la maggior concentrazione".

L’indagine dell’istituto Gatti ha anche fotografato la situazione a oggi su lavoro e intelligenza artificiale. "I lavori più a rischio sono quelli delle fasce più alte, legate all’evoluzione e alla conoscenza, contrariamente a quello che si pensava negli scorsi anni – conclude Cacopardi –. Il 23% dei lavoratori intervistati dice che valuta l’AI come un pericolo, ma il 76% come opportunità anche nella piccola e piccolissima impresa. Il 5% offre già servizi in ambiti robotici. La sfida della formazione diventa indispensabile per creare nuove competenze".