Il “Cuore nel cristallo“. Parata di vip allo Sporting tra glamour e solidarietà

Festa di Natale allo Sporting con parata di vip e successo di presenze: un modo per ribadire che la città è viva. Il Christmas show, giunto all’ottava edizione, ha confermato di essere uno degli eventi glamour più importanti e spettacolari del programma milanese. Davanti a un parterre illustre e prestigioso di oltre 500 persone, nello splendido scenario teatrale realizzato per l’occasione all’interno del Palasport dello Sporting, si sono esibiti grandi artisti, attrazioni internazionali, personaggi televisivi e campioni dello sport, premiati con il “Cuore nel cristallo 2024“, l’importante riconoscimento conferito a chi ha raggiunto il successo non solo con la tecnica ma anche con la passione, la dedizione e quindi con il cuore.

La carrellata degli ospiti e degli artisti è stata notevole: da Ron con le sue emozionanti canzoni a Gazebo con la mitica “I like Chopin“, da Gigliola Cinquetti che ha festeggiato i 60 anni di “Non ho l’età“, all’esilarante comicità di Giuseppe Giacobazzi, da Matteo Fraziano vincitore di “Tu si que vales 24“, a Solange Kardinaly e Rocksisters, attrazioni magiche da Las Vegas e poi l’arpa laser che ha aperto le ultime Olimpiadi e l’emozionante Soleado di Daniel Santacruz Ensamble. E poi i grandi campioni dello sport come Francesco Moser, Domenico Fioravanti, Paolo de Chiesa, Emanuele Pastore, Giorgio Malan, medagliato alle ultime Olimpiadi di Parigi.

Teatro dell’evento lo Sporting Milano 3, complesso multisportivo della famiglia Stilo, dove si incontrano sport, salute, benessere ed eventi artistici e sportivi d’eccellenza. Christmas show significa anche solidarietà e charity, quest’anno in favore di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, rappresentata sul palco dal presidente della Federazione internazionale Mario Alberto Battaglia, che ha spiegato come la sclerosi multipla sia una malattia cronica tra le più comuni e gravi del sistema nervoso centrale e che in Italia colpisce 140mila persone, con una diffusione doppia nelle donne.

Il gala di Natale andrà in onda in prima serata su Canale Italia domenica 29 alle 21.30. Sempre a Basiglio l’Amministrazione comunale ha assegnato le benemerenze Coni. Tre i campioni premiati: la medaglia di bronzo è andata a Claudia Peretti, sul podio nel campionato europeo di Marathon, e a Marco Di Pilato, campione italiano di volo a motore. Medaglia d’argento ad Alice Bagnoli, campionessa europea di “surfing“.