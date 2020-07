Pioggia di soldi sull’ospedale Zappatoni grazie alla raccolta di denaro dedicata all’acquisto di strumenti per affrontare l’emergenza sanitaria. L’obiettivo da raggiungere era un cifra intorno ai 23mila euro, ma la generosità di privati e aziende è andata ben oltre facendo registrare la somma definitiva di 80mila euro. "La raccolta – spiega Aldo Ferrari, direttore dello Zappatoni - era stata pensata per fare un certo tipo di lavoro nel momento dell’emergenza sanitaria. Va detto, poi, che quando abbiamo cominciato la raccolta, e incamerato le prime donazioni, ci siamo resi conto che era difficile comprare qualsiasi cosa, la Protezione civile aveva vietato la vendita di un certo tipo di prodotti, come ad esempio le mascherine Ffp3 e Ffp2. Eravamo considerati dei privati, quindi non ci era concesso fare quel genere di acquisti. Avevamo dunque ripiegato sull’acquisto di altro materiale comunque utile a evitare il contagio, considerando la presenza di pazienti potenzialmente infetti in quel periodo". Pronta la lista delle cose da comprare grazie alla generosità dei cittadini.

"Stiamo già provvedendo all’utilizzo di quella somma – conclude Ferrari –, nell’immediato sono stati ordinati 10 letti per la fisioterapia e altri 26 elettrici da utilizzare nei reparti. Saranno acquistati altri materiali che andranno ad aggiungersi a quelli già in uso in ospedale".

Stefano Dati