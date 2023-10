"Il contrassegno disabili sia valido in tutte le Ztl"

Il collettivo d’azione territoriale ha consegnato all’amministrazione le firme a sostegno della petizione, per chiedere l’adesione alla piattaforma Cude, la banca dati istituita a livello nazionale per consentire ai possessori del contrassegno disabili l’accesso alle zone a traffico limitato di tutte le città registrate a questo database. "Abbiamo ottenuto un grande riscontro da parte della cittadinanza, a dimostrazione dell’attenzione dei colognesi al tema specifico e alle problematiche relative alla disabilità e all’accessibilità in genere", ha sottolineato il collettivo cittadino. Con la petizione protocollata in municipio, inizia adesso l’iter previsto dallo statuto comunale, che prevede che entro 40 giorni l’istanza venga discussa in consiglio comunale. La.La.