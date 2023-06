Il Consiglio comunale dei ragazzi si presenta "Ecco le prime proposte"

Il percorso di cittadinanza attiva “Blog Democracy” è concluso, prima presentazione pubblica per il neonato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (nella foto): "Sarà un luogo di scambio, di proposta e di riflessione, con i ragazzi protagonisti attivi della vita del paese". Il progetto, presentato l’altro giorno in aula consiliare, ha coinvolto gli studenti dalla quinta elementare alla terza media, "e ha sviluppato temi e competenze – dicono i promotori – nel corso di incontri mensili tenuti con la sindaca, Lucia Mantegazza, e con gli operatori del Forum giovani". Ecco dunque, come primo risultato, il consiglio comunale dei gessatesi in erba. Nel corso dell’incontro di presentazione hanno preso la parola e presentato le loro prime proposte: riguardano fra gli altri temi la riqualificazione del territorio, la realizzazione di murales, la pulizia e la sistemazione di aree degradate, il rifacimento o la realizzazione ex novo di cartellonistica. Molte attività prenderanno il via nel corso dell’estate. "Credo fortemente – ha spiegato la sindaca Mantegazza – che ciascun giovane possa dare un contributo per far crescere la comunità e per costruire contesti urbani attenti ai diritti delle giovani generazioni. Noi abbiamo il dovere di ascoltare".

Monica Autunno