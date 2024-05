Il Comune vuole tornare al Controllo del vicinato

Il Comune lavora al ripristino del Controllo del vicinato. L’annuncio è stato dato nell’incontro in biblioteca sul tema Giustizia e sicurezza alla presenza del senatore Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia, l’onorevole Stefano Maullo e dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa. "Dopo essere stato messo da parte dall’Amministrazione precedente - così il consigliere comunale Fabio Ceccarelli, promotore della serata - ritengo sia utile riproporre il servizio di Controllo del vicinato. Significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini". "Il Controllo del vicinato è senza dubbio una proposta da recuperare - ha sostenuto l’onorevole Maullo - vale a dire fare energia con uno strumento fatto per creare collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine". Spazio anche all’argomento criminalità giovanile: "Le famiglie non devono demandare ad altri il loro dovere di controllo del proprio minore", hanno aggiunto il senatore e l’assessore regionale La Russa.Stefano Dati