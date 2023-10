Il Comune: "Ripristino della Tensostruttura Ginnastica Cassina de Pecchi"

Tensostruttura di via Radioamatori, tavolo in Comune alla presenza di dirigenti della Ginnastica artistica, tecnici e amministratori comunali, "presto i lavori di ripristino e rinnovamento radicale del complesso, il risultato risponderà alle esigenze delle atlete". I fondi, circa 140mila euro, sono già stati reperiti, il progetto di ripristino è alla fase di progettazione esecutiva, "si procede con la maggiore rapidità possibile". La struttura comunale era stata allagata e resa inagibile dalla bomba d’acqua dell’altro lunedì. Il grido di dolore dello staff della Ginnastica Artistica Cassina e delle famiglie delle giovani atlete era arrivato nei giorni successivi con tanto di avvio di una petizione. Ora è la sindaca Elisa Balconi, in una nota ufficiale, a dare aggiornamenti sullo stato dell’arte. Sindaca e assessore allo Sport, si spiega, hanno svolto un sopralluogo. Dopo si è tenuto un tavolo in comune cui hanno preso parte sindaco, assessore, dirigenti della società sportiva progettisti e tecnici. Qui le notizie confortanti: i fondi sono stati reperiti, i lavori di riqualificazione della tensostruttura, da molto tempo attesi, partiranno quanto prima. "A tutti coloro che erano presenti abbiamo riassunto lo stato dell’arte. I fondi sono già stati reperiti grazie a un ordine del giorno presentato al Pirellone dal consigliere Riccardo Pase. L’incarico a un professionista è già stato siglato, ed è stato approvato nei giorni scorsi il preliminare. Mancano le fasi della progettazione esecutiva e dell’affidamento lavori". Un nuovo incontro si terrà nelle prossime settimane, per fare il punto della situazione. I lavori di adeguamento dell’impianto, avevano sottolineato le dirigenti della Ginnastica Artistica Cassina nei giorni scorsi, sono attesi da almeno un anno. L’evento estremo avrebbe fatto precipitare una situazione già da tempo compromessa. "Siamo intervenuti rapidamente - così ora Balconi - e nel minore tempo possibile".

M.A.