Il Comune accelera sul limite di 30 kmh a Milano: "Servono sensori effettivi"

"Nuove Zone 30 a Milano? Ci stiamo riflettendo, indubbiamente. In questi giorni vorrei parlare col mio collega Lepore di Bologna". Il sindaco Giuseppe Sala, a chi gli chiede, dopo l’ennesima morte in strada – una 20enne è deceduta e altri tre giovani sono in gravi condizioni dopo uno scontro tra due auto in un incrocio a Quarto Oggiaro – se il Comune stia pensando a estendere il limite di velocità a 30 chilometri all’ora, fa capire che l’amministrazione sta valutando se adottare o meno il provvedimento che a Bologna è già realtà dallo scorso 1° luglio: "Io ho sempre detto che se sarà 30 dovrà essere un 30 vero, se non ci sono rilevatori ed un sistema di controllo rischia di essere qualcosa che poi nella pratica non funziona: ci sono vie a Milano dove la città è già a 30 ma la gente non va a 30 all’ora. È un problema complesso e va affrontato, come pure quello delle bicilette, in un’ottica di regolamentazione del Codice della strada".

Il segretario milanese della Lega Samuele Piscina boccia le parole di Sala: "Imporre il limite di velocità a 30kmh in tutta la città è una follia, una proposta senza logica né benefici che non potrà mai avere riscontro positivo in una città produttiva quale la nostra. Ancora una volta il sindaco pensa a soluzioni controproducenti che non diminuiscono gli incidenti, ma aumentano l’inquinamento, al solo fine di demonizzare i mezzi motorizzati. Infatti, la maggior parte degli ultimi incidenti avvenuti che hanno visto vittime i ciclisti sono stato provocati a veicoli fermi, in partenza dal semaforo. Evidentemente il limite di velocità non è la causa delle morti sopraggiunte e aumentare le tempistiche di transito di un veicolo sicuramente non ne ridurrà le emissioni. Le regole ci sono, il limite è di 50 kmh". Il capogruppo di Europa Verde in Comune Carlo Monguzzi, invece, invita Sala ad accelerare sull’introduzione del nuovo limite di velocità: "Con i 30 chilometri all’ora ci sarebbero secondo i tecnici 1.500 incidenti in meno all’anno, si può fare subito come a Bologna, i controlli li facciano i vigili urbani".

Massimiliano Mingoia