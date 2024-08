Il comandante dei vigili si dimette. A settembre il cambio al vertice

Il comandante della polizia locale si è dimesso: dal primo settembre Ferdinando Longobardo non sarà più alla guida dei ghisa di San Donato. Lascia dopo tre anni e mezzo, l’ultimo dei quali complesso e con richieste di dimissioni da parte dell’opposizione. E lascia, dopo 40 anni di servizio, una città che sta affrontando importanti problemi di sicurezza. Dal Comune arriva solo un commento: "Dimissioni annunciate da tempo, a giorni si chiude il bando per la ricerca di un sostituto". E, in effetti, a breve si dovrebbe conoscere il nome del sostituto di Longobardo. Era gennaio scorso quando emerse palesemente che qualcosa non funzionava e che fra amministrazione comunale e comando della polizia locale c’erano frizioni. Da una parte l’emergenza sicurezza, con il numero di furti in continua crescita, dall’altra la fuga degli agenti di polizia locale in altre città. Una fuoriuscita di personale che spinse anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guido Massera,a chiedere misure forti, a partire dal cambio al vertice della polizia locale, con la sostituzione proprio del comandante Ferdinando Longobardo.

Per Massera il problema era la mancata realizzazione del terzo turno, promesso più volte ma non realizzato per carenza di personale. "In un momento di emergenza, tutti gli uomini disponibili devono essere messi di pattuglia, comandante in testa come esempio". Ci fu allora una vera e propria levata di scudi in difesa del comandante. Anche il sindaco Francesco Squeri, che voleva il terzo serale, difese Longobardo. Il primo cittadino aveva espresso piena fiducia e stima nei confronti di Longobardo, rimandando il problema sicurezza a "strategie elaborate dagli enti sovraordinati, a partire dal Governo".

Squeri aveva anche evidenziato il fatto che esiste un importante problema di sicurezza sul territorio di San Donato "e che tutte le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte". Ora le dimissioni annunciate si sono concretizzate. A San Donato arriverà una nuova guida per gli agenti, grazie al bando che è stato pubblicato a luglio e che scade mercoledì. Con i tre agenti previsti da un altro concorso verosimilmente il terzo turno diventerà una costante per la città.