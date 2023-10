Il “City vision score“ a Trezzano e Assago

Premio speciale “Buone pratiche“ del “City vision score“ per Trezzano. Il City vision è una piattaforma che monitora le trasformazioni delle città. È una grande comunità fatta di amministratori pubblici, funzionari, imprese, ricercatori e innovatori. La piattaforma ha analizzato i territori che appartengono a “Comuni sostenibili“, la rete nazionale che promuove politiche di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, e ha valutato diversi fattori per la creazione di una smart city: governance, economie, strategie ambientali, mobilità sostenibile e buone pratiche messe in campo per rendere la città più “intelligente”, come specificano i creatori della piattaforma. Trezzano ha ricevuto il riconoscimento speciale per il progetto “Città spugna”, promosso da Città metropolitana in sinergia con Gruppo Cap e Assimpredil Ance. Il progetto ha l’obiettivo di applicare sistemi di drenaggio urbano sostenibile in aree particolarmente colpite dai fenomeni atmosferici per abbattere il rischio idraulico-idrologico. "Sono molto soddisfatto di questo riconoscimento – commenta il sindaco di Trezzano Fabio Bottero –, lo condivido con tutti i Comuni aderenti al progetto vincitore che dà un contributo importante per mitigare gli effetti del cambiamento climantico". Ma Trezzano non è l’unico Comune che ha ricevuto un premio. Assago ha conquistato il primo posto, nella categoria “Comuni del nord con meno di 15mila abitanti“, come città più "intelligente", cioè quella che più rappresenta e mette in pratica i valori della smart city, investendo in innovazioni tecnologiche e urbanistiche e sostenibilità ambientale. "Ringrazio tutta la squadra che lavora con me – dichiara la sindaca di Assago Lara Carano –, un altro riconoscimento, dopo quello dello scorso anno come miglior Comune dove vivere, che ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti".

Francesca Grillo