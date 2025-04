Il Cirque du Soleil sbarca a Sesto. Sei settimane di grande spettacolo

Un’indimenticabile colonna sonora, acrobazie mozzafiato, costumi surreali, scenografie da sogno e un giocoso humour. “Alegría – In a new light“ è un’esperienza coinvolgente, toccante, ricca di magiche emozioni che hanno fatto innamorare il mondo di Cirque du Soleil e che sbarcherà da domani al 2 giugno sulle aree Falck. Un cast internazionale di 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti animerà il tendone che in questi giorni è stato installato sulle vecchie acciaierie. "Sesto è una città sempre più viva, moderna e protagonista della scena culturale internazionale – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano durante un sopralluogo –. Siamo pronti ad accogliere un evento di respiro mondiale per regalare emozioni indimenticabili a grandi e piccoli".

Lo spettacolo presenta numeri acrobatici, coreografie mozzafiato, costumi e trucco rinnovati, oltre a scenografie di grande impatto. Presentato per la prima volta nel 1994, “Alegría“ è diventato uno dei lavori più amati di Cirque du Soleil, riproposto in una diversa prospettiva per essere d’ispirazione per il pubblico di oggi come lo sono stati all’epoca della creazione originale. Al centro di un regno un tempo glorioso che ha perso il suo re, “Alegría“ racconta il conflitto di potere tra il vecchio ordine e i giovani, in lotta nel nome della speranza e del rinnovamento. Mentre il giullare di corte cerca goffamente di salire al trono, un desiderio sempre più prorompente di sfidare lo status-quo e portare gioia nel mondo sale dalle strade.

"Ancorato nel cuore, nella mente e nell’anima di tutti coloro che hanno lavorato alla sua creazione, ora come allora, Alegría è un omaggio a creatori e sognatori che vedono oltre le barriere, coloro che camminano controcorrente e affrontano le sfide, coloro che inciampano e si rialzano, coloro che credono in ciò che può o potrebbe essere, che pensano che il cambiamento non è un’opzione, ma una necessità", ha spiegato il regista Jean-Guy Legault.

L’ingresso si trova in viale Italia 576. È stato previsto un servizio navetta gratuito attivo ogni giorno di spettacolo con corse da viale Edison (fronte parcheggio Marelli Apcoa) per viale Italia, a partire da un’ora prima dell’inizio della piéce e corse da viale Italia a Viale Edison (fronte civico 16) fino a un’ora dopo il termine dello spettacolo.