Il chiosco del parco non ha trovato il gestore

Il bando per la gestione del chiosco al parco di via Carlo d’Adda è andato deserto. L’importo della base d’asta per la concessione era stabilito in 7mila euro l’anno con l’obbligo da parte del concessionario di provvedere alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell’area esterna concessa, pulizia e taglio dell’erba. Richieste evidentemente ritenute eccessive che hanno portato a disertare la gara. Il Comune dovrà ora correre ai ripari con una nuova gara pubblica. Al momento parrebbe, dunque, che a interessarsi alla struttura, dal costo di 130mila euro, siano solo i vandali che hanno rotto parte della porta delle toilette.S.D.